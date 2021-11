Lety Sahagún: “Estoy pendiente de todo para poder entrevistar”

Lety Sahagún fue la encargada de animar la Red Carpet de los Latin Grammy para TNT y en una charla exclusiva con Diario HOY contó detalles de su trabajo.

-¿Cómo hacés para enterarte quién ganó si no ingresás a la ceremonia?

-Siempre me lo pregunté desde la primera, porque cubro la alfombra pero después no puedo entrar a ver el show, de la premiación que sea, y en el caso de los Latin Grammy, nosotros luego entramos al media center y veo en las pantallas, con la prensa, porque debo entrevistar a los ganadores. Aunque no me toca ingresar al show, como me gustaría, estoy pendiente de todo para poder entrevistar.

-En el periodismo deportivo, generalmente nunca mencionan a su club favorito, ¿no te importa decir quién te gustaría que gane?

-No me ha pasado de decir que un artista o músico me fascine y alguien más me quiera linchar, y que yo diga que C. Tangana, hizo el mejor trabajo del año, el de Rubén Blades también, eso no significa que no valore o escuche o tenga en repeat a otros artistas, entonces no, no me importa.