Llega la explosiva Hightown

Jerry Bruckheimer, productor de películas como ConAir, Top Gun, Armaggedon, Un detective suelto en Hollywood, La Roca, la saga de Piratas del Caribe y Bad Boys, estrenará el domingo 17 de mayo en Starz Play la serie Hightown. La producción cuenta la historia de la investigadora Jackie Quiñones, una mujer que intenta resolver un asesinato mientras lucha por mantenerse sobria.



Ella sabe que la única manera de resolver el crimen es dejando de lado sus adicciones. No estará sola, la acompañará el sargento Ray Abruzzo, miembro de la Unidad de Narcóticos Interagenciales de Cape Cod. Entre ambos, junto con las demás personas ligadas al asesinato, se reunirán para salir adelante, demostrando lo difícil que es dejar las adicciones y concentrarse en el trabajo.



“Lo más impactante para mí fue el hecho de darme cuenta de que la adicción es mucho más complicada y gris de lo que yo pensaba. Siento mucha compasión y empatía por todos los que luchan contra cualquier adicción. Algunas de las historias que escuché sobre el tema han sido desgarradoras”, contó a diario Hoy Mónica Raymund, quien interpreta a Quiñones en la ficción. “La lucha de Jackie hacia la sobriedad es su viaje personal en la historia, pero está envuelto en torno a este asesinato. La investigación sobre el asesinato es una forma de que ella descubra cómo redimirse en medio de su adicción, por lo que los dos factores eventualmente se convierten en uno para ella”, agregó.



“Ray todavía se encuentra en medio de sus adicciones y sus problemas. Es oficial de narcóticos de la Unidad de Narcóticos Interagenciales de Cape Cod. Trabaja en esa zona gris entre estar encubierto y no estar encubierto, y está obsesionado con su trabajo. Está obsesionado hasta el punto de haber creado muchos agujeros en su vida, pero está buscando llenar estos agujeros de diferentes maneras. Es un placer trabajar en un programa como este. Todos me preguntan ¿cuál es tu personaje?, ¿vas a aprender más sobre su historia de fondo a medida que avanza el programa? Bueno, no se trata tanto de lo que pasó antes. Se trata de lo que está sucediendo aquí, ahora mismo”, reveló James Badge Dale, Abruzzo en la serie.



“Jerry Bruckheimer es una leyenda. Es decir, ¿Cuántas personas han hecho lo que él hace por tanto tiempo? Él ha estado en el negocio por cuarenta o cincuenta años, así que sabe que debe ser realmente bueno en lo que hace. Siento que protege el arte, está involucrado en el proyecto. Él contrata a los mejores y nos deja ir a trabajar. Es genial”, agregó Badge Dale sobre su experiencia con el productor. “Estoy muy orgullosa de ser parte de Hightown, de un proyecto tan inclusivo y estar en una red que defiende la diversidad, ya sea por su aspecto, su género o cómo se identifica”, concluyó Raymund.



En la serie, además de Raymund y Badge Dale, están Shane Harper, Ryley Volekel y el reconocido Amaury Nolasco, como Frankie Cuevas, un despiadado e inteligente personaje que dirige, tras las rejas, la red de opioides en Cape Cod.