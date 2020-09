Llega "The Dark Side of The Wall", la obra online basada en la película de Pink Floyd

"The Dark Side of The Wall", la obra de teatro basada en la película de Pink Floyd de 1982, se podrá ver online a través de blueteamshow.com el 11 de octubre a las 21.

La obra teatral y musical interpreta el film clásico e histórico de Pink Floyd, cuenta con la voz de PJ Olsson (The Alan Parsons Live Project) y una producción con actores, coros y animaciones 3D.

El espectáculo contará con 120 músicos en escena y una producción con nueve cámaras y 108 canales de audio, informaron los organizadores.

El filme de 1982 fue dirigido por Alan Parker y escrito por Roger Waters, basado en el disco que la banda inglesa editó en 1979.

Protagonizada por el actor y músico Bob Geldof, la historia retrata la vida de una estrella ficticia de rock llamado “Pink” y de cómo su madre abusiva genera cada vez más inestabilidad emocional en él hasta llegar a un punto en el que ya no puede relacionarse con otros, lo que provoca que el personaje fabrique un muro mental, detrás del cual se siente seguro.