Los hermanos Coen trabajan en una remake de Scarface

El clásico film relacionado con la mafia, Scarface, tendrá una nueva versión y esta vez con un guión de los reconocidos hermanos Coen, autores entre otros éxitos de 'El gran Levowsky' o 'El hombre que nunca estuvo allí.

La película será dirigida por el nominado al Óscar Luca Guadagnino ("Call Me By Your Name") quien situará la trama en Los Ángeles. Será la tercera versión de esta historia sobre el sangriento mundo de los inmigrantes en Estados Unidos. El film original fue dirigido en 1932 por Howard Hawks, mostraba a la mafia italiana de Chicago y estuvo basada en una novela sobre parte de la vida de Al Capone.

La versión más popular, fue la de 1983, dirigida por Brian de Palma, y la historia se llevó a cabo en Miami con Al Pacino en el papel estelar de Tony Montana, un refugiado cubano sin piedad que construye un imperio criminal basado en la cocaína.

Se espera que el nuevo filme otorgue un nuevo enfoque a la cuestión de los inmigrantes. No será un tema menor entender un nuevo paradigma y dar un tratamiento más humano a la temática