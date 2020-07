Maradona carga contra Netflix

Luego de la polémica por su serie biográfica, se conoció que Diego Armando Maradona iniciará acciones legales contra la empresa de contenidos audiovisuales por streaming, Netflix Inc., por otro film.

Así lo reveló el abogado de Pelusa, Matías Morla: “Diego Maradona no autorizó el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada”, dijo.

El film se llamará “Ha sido la mano de Dios” y estará dirigido por un cineasta napolitano, Paolo Sorrentino, quien ya hizo otras importantes producciones para Netflix como The New Pope o The Young Pope.