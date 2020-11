"Me encantaría hacer un trío con Nancy"

Sin filtro, Pablo Echarri destacó que realizaría un trío sexual siempre y cuando participe su esposa, Nancy Dupláa. El actor destacó que le gustaría realizar una nueva experiencia en el sexo, pero descartó la posibilidad de tener un poliamor, en una entrevista realizada en Estelita en casa por América.

"Me encantaría hacer un trío, una festichola, pero compartiendo con mi esposa. Confianza de por medio con un acuerdo", remarcó. Además destacó que no lo seduce la idea de tener otras parejas a la par: "No estoy muy de acuerdo con eso, Estelita. No me bancaría ejercer el sexo por fuera de forma individual. Me daría mucha aprehensión que ella se fuera a su día del poliamor". Cabe destacar que Echarri y Dupláa hacen más de 20 años que están en pareja.