Hoy se conoció que Miguel Ángel Cherutti, "Pachu" Peña y Belén Francese tienen coronavirus. Los tres habían participado en el programa que conduce Lizy Tagliani en Telefe.

A partir del caso de la conductora se realizaron una serie de hisopados a los participantes de los últimos días y así fue como se realizaron la prueba.

"No sentí absolutamente nada, pensé que me iba a dar negativo", dijo Miguel Ángel en Informados de todo. "La verdad no sé, el edificio de Telefe es enorme y éramos como máximo 30 personas", aseguró.