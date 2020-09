Miley Cirus durísima sobre su divorcio: "Fue un asco"

Tras varios escándalos y 10 años de relación. Miley Cirus y Liam Hemsworth se divorciaron. Pese a que el mismo transcurrió de forma veloz, tuvo distinos momentos de tensión. Sobre este tema, la cantante remarcó lo díficil que fue y destacó que el mismo fue "un asco".

"Recientemente pasé por un divorcio muy público que apestó. Fue un asco por cómo se hablo del tema", señaló. Por otro lado, dijo que no se arrepintió de la decisión: "¿Separarse? Para nada... ¡Haber quedado la mala de la película, sí! Lo que realmente apestaba no era el hecho de que alguien a quien amaba y yo, nos diéramos cuenta de que ya no nos amábamos".

Y continuó insistiendo en el enojo que le provocó, que la dejaran como culpable: "Lo que no puedo aceptar es ser la villana y todas esas historias sobre nuestra relación. La verdad es que hubo un tiempo entre esos hechos que nadie vio, hubo partes importantes que todos se perdieron", cerró.