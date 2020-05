Mirta Busnelli reflexionó sobre su largo camino en el feminismo

Me crié en un mundo donde ya estaba el feminismo instalado, no de la manera que está ahora, y nuestras aspiraciones e ideales no tenían nada que ver con los de nuestros padres. No era mi meta llegar virgen al matrimonio, tener hijos; la independencia económica fue un cambio enorme con la generación anterior”, dijo ayer Mirta Busnelli, al ser entrevistada por el periodista Osvaldo Quiroga.

“Éramos mujeres independientes, pero sin darnos cuenta de la naturalización de la preponderancia del hombre, no era tan visible. Nacía una nena y decían uh, nació una chancleta, o andá a lavar los platos. Estaba naturalizado, no lo veíamos mal, era como casi una simpatía que se tenía por eso”, continuó hablando en El refugio.

“Después de Ni Una Menos, el movimiento Me Too, la globalización de la afirmación de los derechos de la mujer, la legalización del aborto, se disparó esta ola imparable de la fuerza de las mujeres. A mí me invitaron a participar, estuve con las chicas, debatiendo temas, luego me enfermé, no estuve por meses, me reincorporé. Me da mucha emoción ver a chicas muy jóvenes y maduras debatiendo por estos ideales, eso me dio una gran alegría y no quise perdérmelo, quise estar con ellas”, sumó.

La actriz, además, mencionó cómo se encuentra durante la cuarentena: “La pasé muy bien en general, hago encuentros en Zoom que tienen que ver con estudios y actividades. No todos los días son iguales, pero recientemente tuve el primer bajón de la cuarentena”.