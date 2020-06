Moria Casan y la posibilidad de volver al Bailando por un Sueño

Moria Casan siempre deja títulos para analizar. En este caso, tras la confirmación de la baja de Florencia Peña, su nombre suena para volver a integrar el jurado del Bailando por un Sueño, que aún no tiene fecha de regreso.

Ante esa posibilidad, la "One" fue tajante: "No hay posibilidad de que sea jurado del Bailando 2020 porque no me lo propusieron. Tuve una charlita, pero si voy no puedo ir como jurado porque ya fue, 10 años. Me devalúa hacer de vuelta jurado". Y en diálogo con Hay que ver, la "diva" postuló a una de las integrantes del panel de ese programa: Lourdes Sánchez".

"Escucháme Lourdes. Vos tenés que estar ahí. Que la pongan a Lourdes con Baby Etchecopar", señaló Casan. Ante ese comentario, la panelista señaló y vio lejana esa posibilidad: "No, yo soy muy poca cosa para ellos".