Nils Frahm: “Me olvidé que estaban filmando”

Mientras aguarda la posibilidad de regresar a tocar en vivo, Nils Frahm disfruta del estreno en MUBI de Tripping with Nils Frahm, de Benoit Toulemonde, registro de su gira All Melody. Diario Hoy dialogó con el músico para conocer más de la película y de su trabajo en la banda sonora de Victoria, de Sebastian Schipper.

—¿Cuándo supiste que la música era lo tuyo?

—En realidad, quería ser pintor, pero en la escuela, viendo a mis amigos haciendo música, me interesé por eso también.

—¿Cómo llegás al sonido que haces?

—Como no era bueno en música clásica ni en el jazz, trate de conectar con aquello que mi corazón me dictaba. No me gustaba practicar, lo hacía todos los días, pero no la cantidad de horas que requiere un pianista profesional. Nunca quise hacerlo. Mi estilo de tocar el piano es aprovechar la oportunidad de lo que te viene a la cabeza.

—¿Cuál es tu conexión con el cine?

—No he leído lo suficiente, ni he visto las películas que tendría que haber visto. Hice música, y escuché mucha música. Pero amo ver películas que me dejan pensando varios días después, esas que son como ritos que te cambian. Veo documentales, de animales, me pierdo en la naturaleza; y principalmente esas películas que rompen reglas y nuevas posibilidades. Es un mundo que sigo explorando.

—¿Qué sensación tenías con la cámara del director tan cerca?

—Lo bueno era que la cámara no estaba visible y eso me hacía olvidar que estaba allí. Eso era también importante para el público, para no cambiar la atmósfera del show. Hubo un equipo técnico mínimo, y seguro que es por eso que me olvidé que estaban filmando. Estaba nervioso antes de que filmaran, en el ensayo salió todo perfecto.

—¿Cómo llegaste a componer músicas de películas?

—Mi acercamiento no es como un profesional, sino como un músico. De hecho, en la industria te ponen asistentes, y yo generalmente digo que no, porque no tengo tiempo o no lo hago en el tiempo que ellos necesitan. O debés darles todos los derechos de tu trabajo, eso es algo que no aceptaría.