Nya de la Rubia habla sobre Mariachis

Ya está disponible en HBO Max la nueva serie Mariachis, con tres episodios de toda la temporada. Protagonizada por Pedro Fernán­dez, Consuelo Duval, Alberto Estrella, An­to­nio Mauri y Vadhir Derbez, cuenta la historia de una familia que al descubrir que el padre su­fre de Alzheimer buscarán en la música retrasar los daños de la enfermedad.

“Estaba en un concierto y me llegó un mensaje de una directora de casting y me preguntó cómo me veía para viajar a México porque estaban buscando una actriz española que cante, hice las pruebas, fue todo muy rápido y sencillo, y así fue mi primera conexión con la historia. Mi personaje es muy curioso, algo diferente que tiene su parte cómica al utilizar expresiones mexicanas no bien dichas”, mencionó Nya de la Rubia, parte del elenco.