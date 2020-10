Oriana habló de los rumores de embarazo

Después de diez meses en Italia, Oriana Sabatini regresó al país y no tardaron en surgir los rumores de embarazo. Fue Ángel de Brito quien a través de su tradicional #ÁngelResponde de Instagram expresó: “Le pregunté y me lo negó. Según Andrea Taboada está de dos meses”.

La artista se llamó a silencio, pero finalmente en diálogo con Verónica Lozano aseguró: “No sé de dónde lo sacaron. Me da gracia porque a mis papás los llaman para felicitarlos. Ese rumor no va a durar porque no me va a salir la panza. Si estuviera embarazada, lo diría de otra manera”.