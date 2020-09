Osvaldo Laport: “Soy un apasionado en lo que hago”

Osvaldo Laport protagoniza y dirige Detrás del arco iris, que este sábado llega a TeatroPlay compartiendo escenario con Luisa Kuliok. Es por ello que diario Hoy habló con el artista para conocer detalles de la obra en la que participan su hija Jazmín, Facundo Gambandé y Beto Casella.

—¿Estás ansioso por esta nueva propuesta?

—Ansioso, cansado, porque el único puente que tenemos de comunicación es virtual, Zoom, streamings, y agota. Mauro Dana Alice, con Leo Zanutto, habían intentado convocarme para hacer teatro, no lo logramos y me ofrecieron ensamblarme con ellos en TeatroPlay.com. Yo conecté a mi amigo Francisco Scarponi, poeta y dramaturgo.

—Van más allá del teatro filmado…

—Esta plataforma tiene de distinto que además podés hacer funciones en vivo e ingredientes como el meet and greet. El público puede interactuar entre sí, se puedan intercambiar los teléfonos, podés pedir delivery. Hago la dirección general, ensayamos parcialmente por Zoom, luego totales y con el operador técnico, Armin Marchesini, editamos y compaginamos todo.

—¿Cómo fue conectarse nuevamente con Luisa Kuliok?

—Confieso con humildad, fuimos privilegiados de una etapa de la televisión, dentro de su historia, de la más gloriosa, la apertura y ruptura de las fronteras, límites geográficos y la entrada de capitales extranjeros, fusionándose Silvio Berlusconi con Omar Romay, mega producciones, La extraña dama, Cosecharás tu siembra, Más allá del horizonte. Nos quedaron las ganas de volver a trabajar juntos, y no se dio hasta ahora. Estamos felices, disfruto mucho su alegría, generosidad, profesionalismo, humildad. Como director trabajo en comunión.

—¿Cuál es el secreto para mantenerte vigente?

—(Risas) No lo he descubierto, porque no me he puesto a pensar si hay un secreto. Tiene que ver con la personalidad, soy un apasionado en lo que hago. Tiene que ver con mis raíces: nuestros padres nos enseñaron que debíamos ser desde pequeños un pilar dentro de la casa y para lograrlo debíamos transitar por todas las actividades, algo que se relaciona con la inclusión. Todas las historias que hice, como esta, tienen que ver con la inclusión, en una sociedad tan violenta, empañada por la discriminación, abusos y falta de respeto, mis padres me educaron diciendo que el trabajo, la actividad no tenían género, no tenían sexo, nos enseñaron a hacer de todo.