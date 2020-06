Pachu Peña confirmó que no tiene coronavirus

“Estoy asombrado porque dicen que soy positivo. Me hicieron el hisopado ayer, martes, y me dijeron que el resultado tarda 48 horas. Pero esta mañana empezó a circular que soy positivo, entonces llamé a Telefe y me dicen que no tienen el resultado, y que va a estar para mañana", había dicho Pachu Peña, un tanto enojado.

No obstante, posteriormente confirmó: “Me acaba de llamar la doctora, el resultado del test es NEGATIVO”, escribió en su Twitter el humorista. También se sometieron a análisis: Melina Pitra, Santiago Maratea, Lizardo Ponze, Magui Bravi y Diego Moranzoni.

Recordemos que 15 personas dieron positivo en el programa “El precio justo”, entre ellos, la conductora Lizy Tagliani, una asistente, el humorista Miguel Ángel Cherutti y la modelo Belén Francese.