Patricia Sosa liquidó a Valeria Lynch: "Me traicionó"

Patricia Sosa no anduvo con vueltas. Pese a la amistad que la unía hace un tiempo a Valeria Lynch, la cantante señaló que está muy disgustada con su colega y destacó que ya no tiene relación con la misma. "Me traicionó y ya no es más mi amiga", detalló bastante furiosa.

El conflicto se generó porque Lynch puso un concienrto virtual a la misma hora que Sosa, lo que generó su fastidio y su sensación de traición. "Tuve que pasar la fecha de mi streaming por esto que pasó y me pone muy mal por esa traición fea de quien supuestamente es mi amiga y no le importó nada", destacó.

Los shows coincidían el sábado 8 de agosto, por lo que Patricia Sosa decidió mover la fecha del mismo: "Ella tuvo que reprogramar su show en su momento y me dio lástima lo que le pasó, pero me perjudica mucho a mi con esto que hizo. Tengo a personas a mi cargo que hace cinco meses que no trabajan y se necesita recaudar", le dijo a Intrusos bastante dolida.