Piden la detención de Marcelo “Teto” Medina por abuso sexual agravado

Durante los 90, Marcelo “Teto” Medina abandonó el canto e incursionó como humorista en VideoMatch. Tras su paso por el ciclo, se abocó al espectáculo y se convirtió en panelista de los programas vespertinos. En este contexto, conoció a Mónica Fernández, ambos divorciados y con hijos grandes, y entablaron una relación amorosa.

El vínculo fluyó sin sobresaltos, con una convivencia part time y viajes en común. Sin embargo, el cotidiano se empañó cuando el periodista presentó una adicción a la cocaína que cambió su temperamento y lo llevó a protagonizar hechos de violencia contra su pareja e hijos.

En este contexto fue denunciado por Fernández e internado en una clínica de rehabilitación. Al salir no tuvieron contacto alguno, pero las presentaciones judiciales fueron reiteradas por amenazas con arma de fuego, abuso sexual agravado, violencia de género y hostigamiento. Ahora, el abogado de Fernández, Alejandro Cipolla, pidió formalmente el llamado a indagatoria como también solicitó su apresamiento. Al respecto, expresó: “En atención a que la cámara criminal habilitó a los juzgados penales a trabajar, y como la causa estaba casi finalizada, es que solicité el llamado a declaración indagatoria de Medina y su inmediata detención”. Asimismo aseguró que las pruebas tienen sus resultados: “Las pericias están todas hechas y fueron concordantes con que mi clienta decía la verdad, sufrió un abuso sexual por parte del imputado”.

Frente a esta situación, Teto Medina no brindó ninguna explicación pero su representante legal afirmó que no fueron notificados sobre una decisión judicial, menos en este contexto donde las instituciones no están trabajando con normalidad: “No nos llegó nada, estamos sorprendidos, viendo y analizando cuáles son los caminos a seguir. No me trasladaron ningún escrito ni nada. Estamos en una feria extraordinaria judicial producto de la pandemia y los Tribunales cerrados están, es todo vía online”.