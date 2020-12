"Pienso que se podría haber evitado la muerte de Maradona"

El mundo sigue llorando a Diego Maradona, luego de que se cumplan once días de su muerte. Ante esta situación la bailarina, Mora Godoy, dio su opinión sobre la pérdida del "Diez" y señaló que se podría haber evitado, en una nueva emisión del programa PH, Podemos hablar.

"Lloré mucho, mucho, mucho, con la muerte de Diego Maradona. Me enteré por la tele, me fue muy triste. Creo que se podría haber evitado. Eso pienso yo, por ahí me equivoco", dijo la bailarina de tango. Además se lamentó no haber conocido a Maradona: "A Diego no lo conocí. No tuve esa suerte".