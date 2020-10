Policial, música y documentales para ver en casa

ONE LANE BRIDGE

Ariki Davis, un joven y ambicioso detective maorí, llega a Queenstown sumándose a la investigación del asesinato de una figura local. Con el detective Stephen Tremaine, Ariki desbloqueará, sin darse cuenta, su matakite, una habilidad sobrenatural similar a la clarividencia, que no ha experimentado desde su juventud. Acorn TV.

CARMEL: ¿QUIÉN MATÓ A MARÍA MARTA?

Con Vanessa Ragone como showrunner, la dirección de Alejandro Hartmann, y un equipo de guionistas experimentados, esta serie limitada revisita uno de los casos más resonantes de la crónica policial de los últimos años

Se trata de la misteriosa muerte de María Marta García Belsunce, un caso que aún no tiene resolución y que llenó tapas de diarios. Estreno el 5 de noviembre en Netflix.

HIGH SCHOOL MUSICAL, EL MUSICAL: LA SERIE

El 16 de noviembre a las 20 horas, Disney Channel emitirá en exclusiva el primer episodio de esta serie que cuenta la historia de un grupo de alumnos que espera con ansiedad la primera producción teatral del instituto en el que estudian. La serie, un giro actualizado de la clásica película de Disney Channel de 2006 High School Musical, será parte de la plataforma Disney+ que arribará al día siguiente del estreno.

DIGNIDAD

La serie repasa la historia del culto germánico llamado “Colonia Dignidad”, fundado por un exsoldado nazi, el desaparecido Paul Schäfer, y el complicado desafío que significa para un joven abogado el poder llevarlo ante la justicia.

Estrena 13/11 en Amazon Prime Video.

VOTA JUAN

Creada por Diego San José y protagonizada por Javier Cámara y María Pujalte, la serie se adentra en el mundo de la política desde la ironía y el sentido del humor. Su personaje principal, Juan Carrasco, en un ícono de todo lo que no debe hacer un político. 3/11 en Flow.

Más Estrenos

VOCES ANÓNIMAS

Guillermo Lockhart, creador, conductor y director del programa que explora la palabra y los mitos, vuelve con una segunda temporada sobre el universo mágico de la tradición oral (leyendas urbanas, mitos, historias reales impactantes y fenómenos inexplicables) para impactar y atrapar a los espectadores. Flow.

PROYECTO TIERRAS

Germán Martitegui recorre la Argentina en búsqueda de cocineros y productores locales para redescubrir los alimentos originarios en una microserie que se verá en varias señales de cable. Durante el recorrido, entrará en contacto con productores, agricultores y comunidades alrededor de estos alimentos milenarios.

Nicole Kidman encabezará la nueva producción de Amazon

Al reciente estreno de The undoing, y la buena experiencia que obtuvo con Big little lies, en rating y críticas, la talentosa Nicole Kidman suma una nueva experiencia en el universo series delante y tras las cámaras, ya que Amazon Prime Video acaba de anunciar la realización de Things I know to be true.

No solo será protagonizada por ella, sino que, además, Blossom Films, su productora, será la encargada de llevar adelante la adaptación de la obra de Andrew Bovell, que se estrenará en simultáneo en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Kidman dijo: “Nunca olvidaré la experiencia que tuve al ver la obra de Andrew en Sidney, tuve una de esas experiencias trascendentes en el teatro. La obra de Andrew es exquisita y sus guiones para la serie son igual de buenos”.

Los buenos vecinos, ahora a la TV

La plataforma Apple TV+ anunció el retorno de una de las parejas más queridas del cine y la comedia de los últimos tiempos. En Platonic, nueva serie protagonizada por Rose Byrne y Seth Rogen, y coescrita por Nick Stoller (Buenos vecinos) y Francesca Delbanco (Friends from college) se narrará, en 10 episodios de media hora cada uno, el funcionamiento interno de la amistad platónica. Esto será a partir de un par de mejores amigos que se conocieron en la juventud y que se vuelven a conectar como adultos, y que por algunos motivos, que se revelarán en la trama, se distanciaron.