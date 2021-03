Premios Grammy 2021: todos los ganadores

Este domingo se dieron a conocer los mejores artistas del año a nivel musical en la 63° entrega de los Premios Grammy. Debido a la pandemia, la ceremonia se realizó con público limitado y sólo asistieron al Staples Center de Los Ángeles los presentadores y aquellos artistas que actuaron en vivo.

Beyoncé fue la gran ganadora de la noche y superó el récord de la violinista Allison Krauss, convirtiéndose en la artista femenina con más premios Grammy de la historia, con 28 galardones.

Por su parte, el premio al mejor disco del año se lo llevó Taylor Swift con su producción Folklore, acompañada de Jack Antonoff y Aaron Dessner, de The National. Swift es ahora la única mujer en lograr ganar tres veces el mayor premio de la noche, empatando con los líderes del récord Stevie Wonder, Frank Sinatra y Paul Simon.

Megan Thee Stallion, en tanto, fue la revelación de la noche.

Horas antes de la ceremonia, se realizaron de manera no televisada los pre-Grammy, en donde se dieron a conocer algunos de los ganadores que no se llegaban a anunciar en la gala oficial. El rosarino Fito Paez se llevó el gramófono en la categoría Mejor álbum rock latino o alternativo, por La Conquista del Espacio. “Estoy totalmente en shock, estoy muy emocionado. Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que decía que sentía que el Universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así de plenitud absoluta en lo que a mí respecta. Me siento infinitamente agradecido”, dijo el cantautor.

La lista de ganadores:



Álbum del año: Folklore, de Taylor Swift

Canción del año: I Can’t Breathe, de H.E.R.

Grabación del año: Everything I Wanted, de Billie Eilish

Mejor artista revelación: Megan Thee Stallion

Mejor canción pop solista: Harry Styles, por Watermelon Sugar

Mejor canción pop dúo/banda: Lady Gaga con Ariana Grande, por Rain On Me

Mejor álbum dance/electrónica: Bubba, de Kaytranada

Mejor álbum pop: Dua Lipa, por Future Nostalgia -

Mejor álbum de rock: The Strokes, por The New Abnormal

Mejor canción de rock: Brittany Howard, por Stay High

Mejor interpretación de rock: Fiona Apple, por Shameika

Mejor álbum de R&B: Bigger Love, de John Legend

Mejor interpretación de R&B: Black Parade, de Beyoncé

Mejor canción R&B: Better Than I Imagine, de Robert Glasper con H.E.R. y Meshell Ndegeocello

Mejor álbum R&B progresivo: It Is What It Is, de Thundercat

Mejor canción de rap: Savage, de Megan Thee Stallion con Beyoncé

Mejor álbum de rap: King’s Disease, de Nas

Mejor interpretación de rap: Savage, de Megan Thee Stallion con Beyoncé

Mejor álbum de jazz vocal: Secrets Are The Best Stories, de Kurt Elling con Danilo Pérez

Mejor álbum de country: Wildcard, de Miranda Lambert

Mejor canción de country: Crowded Table, de The Highwomen

Mejor álbum rock latino o alternativo: Fito Páez, por La Conquista del Espacio

Mejor álbum de tropical latino: Grupo Niche, de 40

Mejor video musical: Beyoncé, por Brown Skin Girl

Mejor álbum de pop latino o urbano: Bad Bunny, por YHLQMDLG

Mejor álbum de música alternativa: Fiona Apple, por Fetch The Bolt Cutters

Mejor productor del año: Andrew Watt

Mejor música para cine: Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice, de Linda Ronstadt

Mejor banda sonora: Joker

Mejor ingeniería de álbum no clásico: Hyperspace

Mejor álbum pop tradicional: American Standard, de James Taylor

Mejor álbum de jazz instrumental: Trilogy 2, de Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade

Mejor álbum de jazz latino: Four Questions, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

Mejor solo de jazz improvisado: All Blues, de Chick Corea

Mejor álbum góspel: Gospel According to PJ, de PJ Morton

Mejor álbum de música cristiana contemporánea: Jesus Is King, de Kanye West

Mejor álbum de música regional mexicana: Un canto por México, Vol. 1, de Natalia Lafourcade

Mejor álbum de reggae: Got to Be Tough, de Toots and the Maytals

Mejor álbum de comedia: Black Mitzvah, de Tiffany Haddish

Mejor álbum de teatro musical: Jagged Little Pill

Mejor banda sonora compilada para medios visuales: Jojo Rabbit

Mejor banda sonora compuesta para medios visuales: Joker, de Hildur Guðnadóttir

Mejor canción compuesta para medios visuales: No Time to Die, de Billie Eilish y Finneas

Mejor álbum para chicos: All The Ladies, de Joanie Leeds

Mejor álbum de música global: Twice As Tall, Burna Boy

Mejor álbum de música regional de raíz: Atmosphere, New Orleans Nightcrawlers

Mejor álbum folk: All The Good Times, de Gillian Welch & David Rawlings

Mejor álbum de blues contemporáneo: Have You Lost Your Mind Yet?, de Fantastic Negrito

Mejor álbum de blues tradicional: Rawer Than Raw, de Bobby Rush

Mejor álbum de raíz americana: I Remember Everything, John Prine

Mejor interpretación de música de raíces americanas: I Remember Everything, John Prine

Mejor composición clásica contemporánea: Rouse: Symphony No. 5, Giancarlo Guerrero & Nashville Symphony

Mejor compilado clásico: Thomas, M.T.: de The Diary Of Anne Frank & Meditations On Rilke, Isabel Leonard; Michael Tilson Thomas; Jack Vad

Mejor álbum vocal solista clásico: Smyth: The Prison, de Sarah Brailey & Dashon Burton

Mejor álbum instrumental clásico solista: Theofanidis: Concerto For Viola And Chamber Orchestra, por Richard O’Neill

Mejor grabación de ópera: Gershwin: Porgy And Bess, The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus

Mejor Productor del año de música clásica: David Frost

Mejor ingeniería de grabación de álbum clásico: Shostakovich: Symphony No. 13, ‘Babi Yar’ Riccardo Muti & Chicago Symphony Orchestra

Mejor mezcla de grabación: Roses (Imanbek Remix), SAINt JHN

Mejor álbum histórico: ‘It’s Such A Good Feeling: The Best Of Mister Rogers’, Mister Rogers

Mejor interpretación/canción de música cristiana: There Was Jesus, de Zach Williams & Dolly Parton

Mejor canción/interpretación góspel: Movin’ On, de Jonathan McReynolds & Mali Music

Mejor álbum de New Age: More Guitar Stories, Jim “Kimo” West

Mejores arreglos de instrumentos y vocales: He Won’t Hold You, Jacob Collier featuring Rapsody

Mejores arreglos instrumental o a capella: Donna Lee, John Beasley

Mejor composición instrumental: Sputnik, Maria Schneider

Mejor álbum instrumental contemporáneo: Live At The Royal Albert Hall, de Snarky Puppy

Mejor álbum de góspel de raíz: Celebrating Fisk! (The 150th Anniversary Album)’, Fisk Jubilee Singers

Mejor interpretación de metal: Bum-Rush, de Body Count

Mejor interpretación de R&B tradicional: Anything For You, Ledisi

Mejor interpretación de rap melódico: Lockdown, Anderson .Paak

Mejor interpretación de dúo/grupo de country: 10,000 Hours, Dan + Shay & Justin Bieber

Mejor álbum de gran ensamble de jazz: Data Lords, de Maria Schneider Orchestra