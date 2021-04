Presentaron el tráiler de Space Jam 2

Space Jam: a New Legacy se estrenará el 16 de julio y este fin de semana, presentaron su primer tráiler oficial, con LeBron James como protagonista, la máxima figura de la NBA de los últimos años. Esta película será la secuela de Space Jam, protagonizada en 1996 por Michael Jordan, quien en la trama se aventuraba en una competencia de básquet con los Looney Toons. Buggs Bunny y sus amigos habían ido en búsqueda de la leyenda de los Chicago Bulls para jugar un partido de baloncesto ante un equipo de extraterrestres que quería secuestrarlos.

En la segunda parte, según adelanta el tráiler, la situación se revertirá y será LeBron James quien necesite de la ayuda de los dibujos animados de Warner Bros para salvar a su hijo del mundo virtual llamado Servidorverso, dominado por un malvado rey. Pero no solamente estarán presentes los famosos Looney Toons, sino que formará un equipo con otros personajes como King Kong, Superman y Gandalf, incluso hay un guiño al Guasón y a Game of Thrones.

El director del film es Terence Nance, creador de Random Acts of Flyness para HBO y conocido por su filme experimental The Oversimplification of Her Beauty. Además del cuatro veces campeón de la NBA, algunas filtraciones permitieron anticipar la presencia de otros jugadores en la cinta como Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard y Kyle Kuzma.