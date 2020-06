Reapareció el chico al que le gustaba el arte

En 2014, Juan Sánchez se hizo famoso luego de una entrevista, en la que destacó que le gustaba el arte y que era fanático del comediante Liniers. Su forma de expresarse en la misma, generó un malvado bullying en las redes sociales.

Tras seis años de ese video, el adolescente reapareció en una nueva entrevista y contó todo lo que vivió este tiempo: "A groso modo, la vida no me cambió. Fue el mismo estilo que tenía hasta el momento. La gente me llamaba a veces en la calle, porque les llamaba la atención".

Además destacó que su forma de hablar era en español neutro: "era monstruoso, pero pasado el tiempo no creo estar hablando en ese tono. Espero no hablarlo". Con respecto al bullying que le hicieron, dijo: "ninguno de los daños que me hicieron los llegué a percibir. Mi mamá se encargaba de leer esa información y no me dejaba ver nada". Por otro lado, agregó que le sigue gustando el arte.