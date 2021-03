Reveladora entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry

En una entrevista con la famosa conductora Oprah Winfrey, los duques de Sussex Meghan Markle y el príncipe Harry revelaron los motivos de su retiro como miembros de la realeza. En la casa de la presentadora, la actriz estadounidese comenzó la entrevista a solas contando cómo fue su experiencia al entrar en la familia real.

Su primer encuentro con la reina Isabel II fue luego de un servicio religioso. Según relató Meghan, Harry le dijo que conocería a la Reina y le preguntó si sabía cómo comportarse frente a ella. “Me sorprendí, no sabía que tenía que hacer una reverencia”, admitió. “Practiqué un poco en el auto, hice una reverencia muy profunda y luego simplemente nos sentamos allí y charlamos, y fue encantador y fácil”.

En cuanto a su casamiento, Oprah le recordó lo dura que había sido la prensa con ellos días previos a la ceremonia aunque, aclaró, ambos tuvieron una boda secreta tres días antes. Sin embargo, la conductora se refirió directamente al conflicto más comentado en los medios: su relación con Kate Middleton. Según se dijo, Meghan había hecho llorar a Kate. “Fue exactamente al revés”, se defendió la actriz. La esposa de Harry aclaró que no lo revelaba para “desprestigiar” a Kate, quien “se disculpó, me trajo flores y se responsabilizó por ello”, sino para dejarlo en claro, “porque todos en el Palacio sabían la verdad” y no la defendieron.

“No sé cómo esperan que después de todo este tiempo todavía permanezcamos callados si la monarquía perpetúa falsedades sobre nosotros y si corremos el riesgo de perder cosas. Bueno, ya se ha perdido bastante”, admitió Meghan. “Es realmente liberador tener el derecho y el privilegio, en cierto modo, de decir, sí, estoy preparada para hablar”, agregó.

“Nunca me sentí tan sola. En los últimos meses de mi embarazo me dijeron que nuestro hijo no iba a recibir seguridad. Como no le iban a dar el título de príncipe, no le daban seguridad. Pero nosotros no habíamos creado esa monstruosa maquinaria a nuestro alrededor, necesitaba estar seguro”, detalló indignada.

Al responder a la pregunta de Oprah sobre por qué Archie no recibiría ningún título, Meghan respondió: “El primer miembro de la familia real de color no recibió un título. Y se dijo que fue nuestra decisión, pero no lo fue”.

“¿Crees que fue por su raza?”, re-preguntó la presentadora. “Voy a dar una respuesta honesta: durante todos esos meses en los que nos hablaban sobre si recibiría un título también hablaban sobre cuán oscura sería su piel”, reveló la actriz, sorprendiendo a Winfrey.

En cuanto a su salud mental, Meghan reveló que sus meses en la familia real fueron los peores momentos de su vida. “Simplemente no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento muy real, claro, aterrador y constante”. Aseguró que pidió ayuda a Harry y él a su familia, pero no quisieron dársela.

En este punto de la entrevista, Harry se sumó al encuentro y juntos revelaron que tendrán una niña, pero que no planean tener más hijos.

El príncipe, por su parte, admitió que alejarse de su familia fue doloroso pero correcto: “Nos fuimos porque no nos apoyaran, no nos entendieron”. Y agregó: “Estaba atrapado pero no sabía que estaba atrapado. Estaba atrapado dentro del sistema, como lo está el resto de mi familia. Mi padre, mi hermano están atrapados en esa vida y no pueden salir”.

Lo más preocupante para él fue ver las similitudes de su historia con la de Lady Di. “Lo que veía era la historia repitiéndose, pero de una manera más peligrosa. Agregando a la raza. Y agregando a las redes sociales. Cuando hablo sobre la historia repitiéndose, me refiero a mi madre”, aseguró Harry. “Estoy realmente aliviado y feliz de estar sentado aquí, hablando contigo, con mi esposa junto a mi lado. Porque no puedo ni empezar a imaginarme cómo debe haber sido para ella (Lady Di), pasar por este proceso sola. Todos esos años atrás. Porque ha sido increíblemente difícil para los dos, pero al menos nos teníamos el uno al otro”.

Harry aseguró que una de las cosas en las que quiere concentrarse ahora es en reconstruir el vínculo con su padre. Reveló que cuando la pareja se mudó a Canadá, llamó varias veces a Carlos para pedirle ayuda pero él dejó de atender. Ahora, aseguró que sí hablan e incluso tienen videollamadas por zoom para que vea a Archie. El príncipe, además, reveló que la reina Isabel también ve al pequeño por zoom.

Desde el lado de la familia real británica, por el momento no hubo declaraciones. La entrevista en el Reino Unido se transmitió a las 3 de la mañana. El sitio web de la BBC, donde fue posible verla, tuvo un tráfico de más de 47 mil personas británicas siguiendo en vivo el programa.