Rial habló sobre su futuro en la Tv y confirmó que no vuelve a Intrusos

El histórico conductor de Intrusos, Jorge Rial, anunció en vivo que dejará de ser el conductor del ciclo televisivo pero seguirá trabajando en otro programa en el mismo canal.

Desde hace varios días se especulaba con su salida pero no se conocía la palabra de Rial hasta hoy.

"Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad, lo parí”, explicó.

Según comentó, seguirá en América con un programa que venía planeando desde hace varios años pero que, por necesidades del canal, no pudo desarrollar.

Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año no. No me voy porque me haya peleado con nadie”, aclaró en vivo y aseguró