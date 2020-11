Rocío Marengo: “Estoy feliz en MasterChef Celebrity”

A fines de los 90, la escultural Rocío Marengo se instaló en Buenos Aires para iniciar su carrera como modelo. Mientras, daba el inicio a la incursión en los programas de televisión del prime time. De esta manera, se erigió como una figura estelar, lo que la llevó a asistir en cada temporada veraniega a los elencos teatrales de diversas revistas con los capocómicos por excelencia de nuestro suelo como Emilio Disi, Chichilo Viale, Carmen Barbieri y Moria Casán. Asimismo fue la preferida para participar en diversos programas con formato reality show entre Argentina y Chile, país vecino en el que es una de las figuras preferidas de la pantalla chica. Es más, siempre tiene un lugar en los canales de televisión que la esperan con las puertas abiertas.

En la actualidad, Rocío disfrutó de la edición chilena de MasterChef Celebrity donde llegó a la final. Más luego fue invitada a protagonizar la producción gastronómica en la Argentina donde está realizando una excelente performance.

Durante una entrevista con este multimedio, la rubia se expresó sobre el certamen donde muestra sus fortalezas y habilidades en el arte de elaborar platos bajo las consignas de los prestigiosos chefs que ejercen como jurados.

Además, también reveló que goza de un excelente momento en el amor.

—Estuviste en la edición chilena del certamen culinario. ¿Cómo pasaste esa primera vez?

—La experiencia de MasterChef Celebrity en Chile la disfruté muy intensamente. Era a la distancia porque la grabación transcurrió en los estudios ubicados en Bogotá, Colombia. Sucede que resultó ser un proceso difícil porque estaba lejos, y yo soy muy familiera. Sin embargo, transité un período hermoso, aprendí un montón como también lo dejé todo. De esta manera, llegué a la final y me encantó haberlo vivido.

—Ahora debutaste en el mentado reality show con una entrega nacional…

—Empecé sintiéndome muy rara porque es como cuando te cambian de colegio, que tenés compañeros nuevos. Además las instalaciones son diferentes y me costó adaptarme. También me pasa que si estoy muy cómoda, soy un torbellino, juego, entro en confianza. Ahora soy nueva, me vuelvo muy tímida, entonces me llevó un tiempo conocer a todos, sentirme a la par, y quizá salían mal las cosas porque sabía que no me encontraba todavía. Cuando me hice amigos y conocí a los jurados, estuve como pez en el agua. Estoy feliz en MasterChef Celebrity. Veremos hasta dónde puedo llegar en este reality show.

Un éxito tras otro gracias al amor de Chile

—Trabajaste, con notable éxito, en reiteradas ocasiones en producciones diversas llevadas a cabo en el país vecino. ¿Qué podés contarnos al respecto?

—Llegué por primera vez a Chile en el año 2004. En ese momento, viajamos por una obra de teatro de Moria Casán que era la cabeza de la compañía y yo formaba parte del lindísimo elenco. Fue algo mágico como se dio la conexión con el público chileno, con los canales de televisión. Así me empezaron a contactar y contratar de los mejores programas. Fue un suceso éxito que, la verdad, no tiene explicación alguna. Soy muy feliz en un país que no es el mío porque en Chile me hacen sentir como en casa.