Rocío Oliva habló de la primera propuesta que le hizo Maradona

Si bien hace meses que se separaron, es habitual que Rocío Oliva detalle momentos de su relación con Diego Maradona. Preocupada por la salud del DT de Gimnasia, la panelista de Polémica en el bar detalló la primera propuesta que le hizo el "Diez", cuando se conocieron.

En diálogo con Fantino a la tarde, Oliva detalló. "En la primera salida me dijo: '¿querés ir a la Torre Eiffel o a ver el partido de la Champions entre el Barcelona y el Real Madrid?. Y yo elegí ir al (estadio) Bernabeu, a ver a Cristiano Ronaldo”, destacó.

Además contó que conoció a Maradona a los 20 años, en un hotel en Mar del Plata y que él le envío un ramo de flores: “Estaba anonadada cuando me llegaron las flores, pero me enamoré en la convivencia. Después de que me llegaron las flores, pasaron como dos años antes de volver a saber de él”.