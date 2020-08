Rodrigo Romero: “Hace poco descubrí que podía componer”

arece que hubieran pasado 10 años, pero hace tan solo dos que Rodrigo Romero dejó su Córdoba natal para protagonizar el biopic musical El Potro, de Lorena Muñoz, encarnando al icónico Rodrigo Bueno. Tras ese fenómeno, Romero avanzó con su carrera musical y sobre ella dialogó con diario Hoy.

―¿Cómo estás viviendo la cuarentena?

―Bien, contento, seguimos produciendo desde casa, me mudé, muchas cosas.

―¿Descubriste algo que habías dejado pendiente?

―Retomé canciones que tal vez estaban escritas como borradores. Consumí series. Me gustó mucho Peaky Blinders.

―El video de El que no te ama soy yo está influenciado…

―Sí, se me ocurrió hacerlo con ese formato, y lo que iba a ser Inglaterra 1940 lo cambié por Argentina 1940, y la boina por el sombrero de tango.

―¿Es difícil componer en el confinamiento? ¿Qué te inspira?

―La composición se me manifiesta de una manera muy particular y, de hecho, hace poco descubrí que podía componer y que los versos resuenan en mi cabeza. Hay días que me levanto muy inspirado y por ahí me siento y no sale nada, o por ejemplo puedo hablar con vos y me aparecen ideas; me las mando por Whatsapp y las retomo después.

―La vida te llevó a descubrir tu pasión por la música. ¿Ya definiste que ese es tu camino?

―Sí, lo encontré de casualidad, después de protagonizar una película y escribir mis primeras canciones.

―¿Es difícil encontrar que esto es lo tuyo y

sortear todo lo que no tiene que ver con tu

trabajo?

―Tengo contención, gente que me acompaña y me asesora para no desenfocarme. Conocí mucha gente que me ayuda, como mi pareja, Marlene, que es mi mánager. Es una gran aliada y compañera de trabajo, y eso es importante para no marearte y dejar de hacer lo que querés hacer.

―Estrenaste nuevo tema y video en pandemia. ¿Cómo aparecen las estrategias para mostrar el trabajo y despertar la atención?

―Es un trabajo de marketing. Ya lanzamos la mitad del disco, con temas que tienen su propia impronta. Con Marlene trabajamos juntos, ella hace los videos, y nos encanta trabajar. La cuarentena no nos ha impedido seguir explorando.

―Además estás rodeado de talentosos como Guido Adler, que te hizo las fotos, y Alberto Moccia el maquillaje…

―Sí, los conocí haciendo la película y para mí es un lujo contar en el equipo con ellos.



―¿Te gustaría volver a actuar? ¿Cuándo se retoman los shows?

―Con respecto a la actuación, estoy siempre abierto a propuestas; me formé después de la película y nunca descarto volver. Tengo consultas desde Uruguay, donde tal vez hacia fin de año se pueda tocar con público.

El Potro, la película que le cambió la vida

Tras Gilda, Lorena Muñoz dirigió El Potro, con Rodrigo Romero como Rodrigo Bueno, siendo destacado en los premios al cine local.

―¿Qué sentiste al ser nominado como revelación masculina en los Premios Cóndor?

―Desde que me dijeron que quedé seleccionado para El Potro, fue todo vertiginoso, siempre para arriba, sin parar; siguió con la nominación a los Gardel y luego a los Cóndor. La película me dejó muchas cosas buenas, amigos y gente que admiro mucho, enseñanzas y una evolución que al mirar al espejo cuesta reconocerla.