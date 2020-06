¿Sale Flor Peña y entra Flor Vigna?

El miércoles, la noticia de que Florencia Peña ya no formaría parte del jurado del Bailando sorprendió a todos. Mientras, Ángel de Brito explicó que la actriz no está atravesando su mejor momento anímico tras el fallecimiento de su padre. Carlos Monti especuló con la versión de que le habrían ofrecido conducir un ciclo en la mañana de Telefe.

Aunque no se sabe a ciencia cierta, desde la producción de ShowMatch están viendo de qué manera reemplazar el humor, el carisma y la diversión que Peña le aportaba al ciclo.

En este marco, de Brito opinó: “Yo proponía ayer ¿por qué no un campeón del Bailando? Una Flor Vigna, una Laurita Fernández, un Hernán Piquín, un Fede Bal”. Y al ser consultada, la bicampeona del certamen, se sinceró: “Me parece un halago ya la consideración.(...) Ahora, si me preguntás si me da y todo lo otro, yo no tengo una trayectoria”.