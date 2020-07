Samanta Casais: "Me desearon la muerte"

Una de las voces que más se quería escuchar en los últimos días, es la de Samanta Casais. Luego de la polémica generada por irregularidades en su declaración jurada para participar de Bake Off, la participante quedó descalificada y perdió el premio, que había conseguido. El mismo quedó en manos de Damián Basile.

Tras el desenlace del reality, Casais señaló que sufrió mucho bullying éstos días: "Fueron 15 días tremendos. Sufrí mucho ciberbullying y me tuve que aislar del teléfono, sin redes, porque me estaba destruyendo. Estaba en el suelo y me seguían dando".

En diálogo con Perros de la calle, Samanta señaló la crueldad de los mensajes que recibieron tanto su madre como ella: "Mi mamá ha recibido mensajes horribles hasta deseándonos la muerte. Sin ir más lejos, a mi novio ¡Pero yo fui a hacer tortas, paren un toque".

Además remarcó que nunca estudió pastelería y que su descalificación se dio por un error en el formulario: "Fueron dos preguntas que yo contesté erróneamente. después se demostró no solo con palabras, sino con papeles que yo no era profesional pastelera. yo no estudié pastelería y no tengo título. Sólo vendía tortas".