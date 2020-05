Sergio Denis, una vida cantándole al amor

El 11 de marzo de 2019, la sala del Teatro Mercedes Sosa de la provincia de Tucumán estaba repleta, y los presentes vibraban al ritmo de los clásicos de Sergio Denis. El cantante hacía una presentación en el marco del Día de la Mujer. Casi como si se tratara de una escalofriante premonición, entonaba Te llamo para despedirme cuando cayó tres metros desde el escenario al foso de la orquesta.

Todo transcurrió rápidamente: llamaron a una ambulancia que lo trasladó al Hospital Ángel C. Padilla, donde llegó con hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato. El panorama no era para nada alentador, pero sus seres queridos y espectadores no perdían la fe. Cadenas de oración, mensajes en redes y cánticos en la puerta del nosocomio donde permanecía internado, conformaban la postal de los primeros días.

Allí permaneció hasta el 13 de abril, cuando lo trasladaron en un avión sanitario al Sanatorio de los Arcos de Palermo, donde fue intervenido dos veces. Luego, a principios del mes de mayo, fue ingresado a la clínica de rehabilitación Alcla, en el barrio de Núñez, donde continuó con un estado estable, pero frágil y vulnerable.

Fueron catorce meses de incertidumbre, hasta que ayer, tras haber sufrido una arritmia ventricular seguida de un paro cardíaco, la llama se apagó y, como suele decirse, se fue de gira.

Sus 71 años no fueron en vano. Porque pese a los inconvenientes, fueron cinco décadas de trayectoria cantándole al amor, con éxitos que se instalaron en el imaginario colectivo y que no hicieron más que unir a generaciones. Sergio logró lo que pocos: que sus melodías sonaran en las casas de las fanáticas que lo iban a ver en cada presentación, a las 5 de la mañana en una fiesta de casamiento o en el coreo de los hinchas en una cancha de fútbol.