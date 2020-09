"Si estuviera soltera, saldría con él"

Agustín Sierra es uno de los participantes más populares del Cantando 2020 y se lo ha relacionado a algunas participantes del certamen. Pero en las últimas horas, su compañera Inbal Comedi, lo halagó y señaló que si no estuviera de novia, le gustaría tener algo con él. "¿Si estuviera soltera como no se le va a dar una chance? ¿Quién no le da una chance a "Cachete Sierra? Obvio, seguro saldría a tomar algo, ver qué onda, es divino y me cae súper bien. Es súper fachero", señaló.

Por otro lado remarcó en diálogo con Ulises Jaitt en un directo de Instagram, que mantiene abierta la posibilidad de tener una relación con una mujer: "La gala pasada que toqué el bajo desperté mucho interés de las chicas. Recibí muchos mensajes de chicas que me declararon su amor. Es lindo y nunca me enamoré de una mujer, pero trato de estar abierta a todas las posibilidades. Estoy en pareja actualmente con un hombre", cerró.