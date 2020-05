Sofía y Muzzopappa, reunidos a 19 años del éxito

Hace tiempo que los actores se vienen manifestando y exigiendo más ficción nacional y más aire en la pantalla de la televisión argentina. Sin embargo, la lucha se hizo aún más visible con la pandemia, donde el sector resultó uno de los más golpeados.

En este marco, desde Intrusos volvieron a reunir a una de las parejas más emblemáticas de la ficción, la de Sofía Campos y Alberto Muzzopappa, personajes a los que le dieron vida Andrea del Boca y Dady Brieva en El sodero de mi vida, tira éxito de El Trece en el año 2001.

“Una semana antes que saliera supimos que iba a ser un éxito. Andrea volvía a la tele después de mucho tiempo y yo protagonizaba como galán, algo muy gracioso”, recordó Brieva sobre la ficción que tuvo 230 capítulos entre febrero de 2001 y enero de 2002.

Ambos reconocieron que eran épocas complicadas en todos los sentidos: por un lado el país atravesaba una fuerte crisis política y económica, y por otro, Andrea le hacía frente a la conflictiva separación de Ricardo Biasotti. Él era el padre de su hija que en ese entonces tenía tan solo unos pocos meses. A pesar de todo, los actores guardan hermosos recuerdos.

En esta línea, Andrea sostuvo: “Mi hija era muy chiquita y yo estaba movilizada. Pero Dady fue un gran compañero. Recuerdo que la novela se estiró y grabamos en plena crisis de diciembre del 2001 con personal de seguridad”. Y Dady añadió divertido pero irónico: “Terminaron pagándonos con electrodomésticos, porque el país se caía a pedazos”.

Vale recordar que uno de los motivos por el que fue un éxito sin precedentes es que reunió a un importantísimo elenco: Victoria Onetto, Alberto Martín, Carola Reyna, Raúl Taibo, Mirta Wons, Dolores Fonzi, Perla Santalla, Diego Pérez y Jimena Barón, entre otros.

Entonces, Rial quiso saber si existió tensión sexual y a modo de anécdota Dady recordó: “Yo le iba al labio de abajo y una vez me dijo que no sea animal”. Y ella aclaró: “Siempre fue muy buen compañero y me sentí respetada, pero Dady nunca había hecho una ficción romántica así que le expliqué cómo eran los besos porque hice un curso de besos en los Estados Unidos y terminó siendo George Clooney”, lanzó entre risas.