Sol Pérez, eliminada de MasterChef Celebrity Argentina

Una nueva gala de eliminación de Masterchef Celebrity dejó fuera de la competencia a Sol Pérez, luego de que Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis eligieran su plato como el peor de la noche.

El desafío principal consistió en elegir entre dos cajas: una transparente y otra misteriosa, donde no se veía que ingredientes había dentro. Sol eligió la misteriosa para cocinar, que contenía pescado.

"El pescado está como raro, creo que se pasó un poco la temperatura. Me gusta el aderezo y las batatas. La ensalada es como que se me apagó un poco. Pero el ingrediente principal que es el pescado está con una consistencia rara", fue la devolución de Damián Betular que recibió Sol.

Donato, agregó que el pescado "tenía gran cantidad de aceite, como que se empapó, se cocinó, y no da ni el confitado ni el sabor del pescado".

Entre los peores platos también estuvieron Dani la Chepi y Daniel Araóz, pero fue finalmente la conductora quien abandonó el reality.

"Creo que te has esmerado mucho. Hoy te tocó una caja difícil, te pasó una mala jugada. Sos una persona con mucha energía, seguí así. Te vamos a extrañar", expresó Donato al despedirla.

Betular, continuó: "La autoexigencia la tomo como una cualidad, pero hace que uno siempre redoble la apuesta. Hoy te vas intentando superarte, hacer el mejor plato, y eso habla muy bien de vos. Un placer conocerte".

Para cerrar, Martitegui sostuvo: "Supongo que debés estar odiada y enojada pero creo que tenés que estar muy contenta porque evolucionaste, aprendiste. Te felicito, me parece que es el camino. Te vamos a extrañar".

Sol, emocionada, agradeció a todos y dijo sus palabras finales: "Soy re exigente conmigo, laburo un montón. Para mí un proyecto nuevo es ponerme a estudiar. No me gusta que las cosas me salgan mal. Me voy contenta, feliz, chocha. Creo que aprendí un montón".