The Cranberries y un profundo mensaje para Dolores O’Riordan

“Feliz cumpleaños, Dolores. Siempre estás en nuestros pensamientos y corazones”, escribieron Fergal Lawler, Noel Hogan y Michael Hogan, miembros de The Cranberries, junto a una foto de la líder de la banda, Dolores O’ Riordan, fallecida en 2018.

La cantante, una de las voces más particulares y reconocidas de la música irlandesa, murió de manera accidental al ahogarse en la bañera de un hotel en Londres cuando estaba ebria, según determinó el tribunal forense.

La causa del deceso fue establecida como “ahogamiento por intoxicación etílica”, después de que la autopsia demostrara que tenía altos niveles de alcohol en la sangre.

La artista tenía tres hijos con el representante del grupo británico Duran Duran, Don Burton, de quien se había separado en 2014. El 6 de septiembre pasado hubiera cumplido 49 años.

La exitosa banda que brilló en los 90 saltó a la fama internacional con su álbum debut, "Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?", que registró ventas por más de cinco millones de copias en Estados Unidos.

El hit “Zombie”, del disco "No Need to Argue", superó las mil millones de visitas en YouTube, convirtiéndose en el quinto video de rock más visto en la historia de la plataforma.