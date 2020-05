Torrente y Rivero, enfrentadas por siempre

Flor Torrente y Calu Rivero se destacan en las redes sociales, con millones de seguidores que esperan cada posteo que hacen. En su momento tuvieron una relación muy estrecha de amistad y como compañeras de trabajo, pero la misma se resintió cuando “Dignity” comenzó a salir con el ex de la hija de Araceli González.

Nacida en el seno de una familia de actores, Torrente sabe cómo manejarse en los medios. Desde pequeña sabe qué decir y qué no. De hecho en Bailando por un sueño 2019 intentó ocultar todo lo que estaba atravesando y su acercamiento con el bailarín Nacho Saraceni. Sin embargo, no duda en mostrarse frontal, sincera y decir siempre lo que piensa.



¿Se viene otro round en esta pelea?



La actriz participó recientemente de una transmisión en vivo a través de la red social Instagram junto al actor Santiago Talledo, quien aprovechó para tocar algunos temas sensibles. Pero lejos de hacerse la desentendida cuando salió el tema de su ex, Joaquín Vitola, y su antigua amiga Calu Rivero o “Dignity”, Torrente fue al hueso. Cabe recordar que el año pasado, Flor Torrente no ocultó su sorpresa al enterarse que Joaquín Vitola, que había sido su novio durante tres años ,estaba saliendo con Calu, con quien había tenido un lazo de amistad. “No cenamos los cuatro pero éramos amigas. Fuimos muy amigas en un momento. Igual, sororidad, ¿no?”, disparó. Y luego añadió respecto a su vínculo con la actriz: “Tuvimos varias etapas en nuestra amistad. Es raro pero cada uno hace lo que quiere".

En este marco, la hija de Araceli no dudó en responder pero quiso dejar en claro que nadie le robó el novio a nadie: "No quiero entrar en esa, no quiero dar mucho detalle. No es que me cagó el novio, arranca mucho antes, a mí nadie me cagó nada”. Entonces su colega comentó algo incomprobable: en su living tiene inexplicablemente un cuadro con una foto de Calu con su perra. A lo que Flor lanzó entre risas: “¿Por qué tenés un cuadro de Dignity en tu casa?”. Remató sincera: “¡Hacelo asado!”