Tras el escándalo, Nico Vázquez rompió el silencio

Laa polémica menos pensada se dio en las últimas horas, sacando viejas peleas en Casi Ángeles. Tras un video que envío Nico Vázquez en apoyo a Agustín "Cachete" Sierra en el Cantando, otro exactor del programa criticó dicha actitud sin nombrarlo. "El 'vamos Cachete' del caretón ese lo fue todo. Mamá cómo les gusta el show. No pude dejar pasar tanto caretaje por mis ojos, perdón pero no pude, me acuerdo de una frase que salió de su boca 'voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado'. ¡Ahí lo tenés a Cachete, rompiéndola, rey!", escribió Stefano de Gregorio en Twitter.

Ante la sorpresa de los fans del histórico programa y los usuarios de las redes sociales, Nico Vázquez liquidó a de Gregorio. "No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida, pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que si dije fue 'no te recomiendo más') en el contexto de una pelea, hace 5 años, por una equivocación de Agus. Pelea que jamás voy a hacer pública para no exponerlo a él y que ya solucionamos hace años con disculpas y abrazos. A Agus lo adoro y lamento que le estés haciendo vivir esto, porque él tampoco entiende tu actitud y está muy avergonzado".

Y redobló la apuesta: "Ojalá crezcas y la próxima vez que quieras decirme algo sea en la cara, o al menos arrobándome. Siempre te quise y te ayudé con tus laburos y con tu vida para que vayas por un buen camino, pero te desviaste mucho y queda demostrado en todo lo que hacés. ¡Qué decepción!".

Para cerrar lo terminó de liquidar: "Así que prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas y otras miserias. Está muy claro quién es quién. Fin para mi".