Tristeza en el mundo de la música: falleció el bajista de La Mosca

Adrián Cionco, bajista de la reconocida banda La Mosca, perdió la vida a causa de un infarto este miércoles, luego de su cumpleaños número 48.

El bajista, compositor y letrista ya había pasado por un episodio cardiovascular en 2015, que había alertado a todo su entorno.

Desde la cuenta oficial de La Mosca confirmaron la noticia con mucho dolor a través de las redes sociales, donde además recordaron a su compañero y amigo.

“Con inmensa tristeza queremos despedir a nuestro amigo, hermano y excelente músico Adrián Cionco. QEPD. GRACIAS por compartir con nosotros ésta aventura de la música! Todos abrazamos a tu familia y amigos... Por siempre en nuestro corazón”, publicaron en Facebook.

El músico había ingresado al grupo en 1997. "Un día Guillermo vino a verme y me dijo 'Mirá Adrián, no me digas que sí, solamente te necesito porque no tengo bajista y tenemos que ir a tocar a Cemento con un montón de grupos y al programa de Valeria Lynch en América", contó un tiempo atrás.

En una entrevista, Guillermo Novellis había hablado de su compañero a quien apreciaba: "Es un músico increíble y muy talentoso. Uno de los mejores bajistas de la zona”.