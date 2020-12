"Tuve una etapa en la que les revisaba los celulares a mis novios"

Jésica Cirio confesó que tuvo actitudes "tóxicas" en algunas relaciones qur tuvo. Durante la emisión del programa PH, podemos hablar, la conductora destacó que le revisaba los celulares a sus antiguas parejas: "Yo tuve una etapa en la que a todos mis novios les revisaba el celular... ¡todo el tiempo", señaló.

Y agregó: "Hasta que me lo hicieron a mi y ahí no lo hice nunca más. No encontró nada grave, pero sí... ahí dije `no hay que revisar los celulares nunca'. Ahora ya no lo hago más, te hablo de algo que pasó hace mil" cerró Cirio. Por lo pronto, se ve que dicha experiencia no quiso volverla a vivir.