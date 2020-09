Valeria Lynch habló de su pelea con Patricia Sosa

La amistad se rompió. Semanas atrás, Patricia Sosa acusó a Valeria Lynch de poner un recita por streaming a la misma hora que ella y señaló una traición, por parte de su amiga. Pasaron los días y la interprete de Me das cada día más rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

"No quiero ahondar en eso porque no quiero meterme en ese barro. Nunca salí a hablar ni a desmentir porque creo que a esta a esta altura de mi vida y de mi carrera la gente que me conoce, sabe cóomo soy. No tengo que rendir examen para nada. Te aseguro que hubo un mal entendido", destacó en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live.

Además de remarcar que les mandó mensajes a Sosa y su esposo, Oscar Mediavilla, criticó el accionar de la situación por parte de su examiga: “Fue algo que no tendría que haber ocurrido porque si vos sos amigo de alguien y tenés algún problema, lo hablás con ese alguien. No vas a los medios a llorar y contarlo. La verdad que lo padecí mucho, no me gustó nada esa actitud. Por suerte lo tengo a Mariano que me apuntala”.

Y subió la apuesta, con una palito final: "Yo vendo mis entradas hablando de mi show, de lo que hago. Las muchas o pocas que pueda vender lo hago en base a mi carrera, mi entusiasmo, mis ganas y mi pasión por lo que hago. Jamás se me ocurriría sentarme en un programa de televisión a hablar mal de una colega. Menos de una amiga”.