Vero Lozano le contestó a Wiñazki

El reconocido periodista Nicolás Wiñazki criticó las medidas del gobierno nacional respecto a la cuarentena, haciendo referencia a que él no pudo ver el nacimiento de su sobrina, que sus hijos no pudieron ver a su prima, entre otras cosas. Minutos después lo hizo tendencia en Twitter, pero no todos los comentarios eran buenos.

Tal es así, que Verónica Lozano, en su programa de la tarde, se burló de Wiñazki: "Ay, Wiñazki. 'Nació mi sobrina y no la puedo ver, mi abuela no pudo ver a mi sobrina'”, exclamó Vero con un tono burlón y haciendo muecas mostrando sus dientes, tomando así por sorpresa al médico. Mirá el video acá: