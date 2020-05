Wanda quiso cobrarle a su fan por un vivo

En plena cuarentena, las transmisiones de Instagram se volvieron el gran atractivo de las redes sociales. Cada vez son más los famosos que se unen a la propuesta.

En esta línea, Ángel de Brito realizó un live con Mariano de la Canal, el mediático que se hizo conocido hace una década como el “fan de Wanda”. El conductor de Los ángeles de la mañana quiso saber si tenía alguna novedad de su idola y él respondió decepcionado: “Nada, ¿qué voy a saber?”.Entonces terminó revelando que intentó tener un acercamiento a fin de realizar un vivo y conocer cómo marcha su vida en Europa, pero desde el entorno le pasaron una tarifa algo elevada.

“Me quise contactar con Wanda de alguna manera, porque no tengo su WhatsApp, y me pasaron U$S 1.500 de tarifa”, reveló.

Ante tal noticia, De Brito respondió irónico: “¿U$S 1.500 por un vivo te quiso cobrar? ¡Qué ladrona!”. Y el fan de Wanda remató en la misma línea: “Yo pensé que me lo iba a dar, la hice muy famosa”.