Yao Cabrera se burló de un niño que no tiene papá

Son de público conocimiento las acciones que realizan este tipo de personajes en la vida cotidiana. Yao Cabrera, el youtuber uruguayo que tiene una causa por abuso sexual a otra youtuber, que publicó un video donde él habría intentado drogarla para después abusar sexualmente de ella.

El "artista" parece no haber reaccionado de forma positiva y en esta ocasión se lo ve con la soberbia habitual que lo caracteriza y cuando un niño le dijo que no tenía papá, éste le respondió: "Ya veo porque no tenés".

El niño, junto con otros chicos le habían querido pedir un autógrafo y/o sacarse una foto con su ídolo, a lo que Cabrera no reaccionó de la mejor forma. Además, luego de decir eso, cerró la puerta de la camioneta en la que iba y se fue, sin siquiera prestarse para con los chicos que se encontraban allí.