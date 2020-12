"Yo jamás comí carne"

Nicolé Neumann se enojó y arremetió contra Yanina Latorre, luego de que la panelista de Los ángeles de la mañana la tratara de falsa vegana y de comer carne en restaurantes con canje. Ante esto, la modelo hizo hincapié sobre esta situación y se defendió de las acusaciones.

"Jamás comí carne ¡Qué digan lo que quieran! Nadie me paga por ser vegana. Es más, me limita mucho más en el campo laboral, pero lo hago y lo sostengo porque es mi filosofía de vida. Yo no estoy mirando al otro, no tengo tiempo, por suerte", destacó en diálogo con Ciudad.com.