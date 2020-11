Aumento de contagios, preocupación y una capacidad de rastreo comprometida

En la lucha diaria contra el coronavirus, la semana que pasó no fue una más en el país vecino. El martes, por primera vez, llegó a los 104 contagios diarios, y en total acumula más de 4.300 positivos.



Las alarmas en las autoridades ya están encendidas hace días y, como venimos informando desde diario Hoy, la preocupación por el aumento de contagios, pese a que todavía se encuentra bajo control, es cada vez mayor.



“Si hay más de 100 casos por día”, la capacidad de rastreo estaría “comprometida”, declaró hace diez días el médico Henry Cohen, integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que asesora a la Presidencia de la Nación. Y, lamentablemente, esa cifra se hizo realidad.



El foco ahora está puesto en la educación permanente en la sociedad, que desde un primer momento supo estar a la altura de las circunstancias. Es por eso que el gobierno apunta a los comportamientos individuales y en que no vuelvan a ocurrir algunos hechos que ponen en riesgo a los uruguayos, como por ejemplo lo sucedido en el departamento de Cerro Largo, en la frontera con Brasil, donde se registraron fiestas, cumpleaños, partidos de fútbol y reuniones de truco, lo que elevó los casos a 68 infectados y obligó a 1.000 personas a permanecer en aislamiento. Días atrás, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, mostró su intranquilidad por la relajación en algunas actividades y llamó a ­ejecutar las medidas de prevención correspondientes.



En especial, el funcionario se refirió a la capital uruguaya, donde se concentra más del 50% de los casos del país, y planteó limitar los horarios en bares.



Además, Salinas pidió ser más estrictos en el cumplimiento de los protocolos en los lugares de trabajo, “empezando por los sectores públicos”.



Selección



Sobre los casos positivos en la selección uruguaya de fútbol, donde 14 futbolistas resultaron contagiados después de dos encuentros por Eliminatorias, el titular de la cartera de Salud expresó ayer en conferencia de prensa que “usted puede tener el mejor protocolo, pero si lo incumple, marchó”.



Frente a la foto publicada por el jugador Lucas Torreira en Twitter, donde se muestra a nueve jugadores, algunos con termo y mate, reunidos alrededor de un fogón, muy cerca entre sí y sin que ninguno de ellos llevara la mascarilla puesta, y tras conocerse que cinco de los allí presentes hoy son positivos, el ministerio aplicó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) una multa de 15.000 dólares por no respetar los reglamentos, y se citó a los responsables a rendir explicaciones.



Hoy en Uruguay



Consultado por este multimedio, el físico Jorge Aliaga, investigador de la Universidad de Buenos Aires, del Conicet y especialista en el campo de análisis de datos, se refirió a la situación epidemiológica que enfrenta el país vecino.



“Creo que con una centena de casos todavía Uruguay está a tiempo de hacer lo que nosotros proponíamos en mayo-junio: parar la pelota, bajar la movilidad y lograr hacer rastreo y aislamiento precoz, que es lo que te mata la curva. Argentina no lo logró nunca, solo aplanó la curva, y eso no te evita los muertos, solo te los distribuye a lo largo del tiempo”, manifestó.



En cantidad de fallecidos por habitante, Uruguay todavía “está muy lejos” de Argentina, ya que tiene 20 muertos por millón de ciudadanos. En Argentina, el promedio es de 805 por millón.

Tras superar por primera vez la barrera diaria de los tres dígitos, el gobierno de Luis Lacalle Pou comenzó a plantear diferentes estrategias para poder poner un freno a los diferentes brotes. El primer pedido fue para los jóvenes, a quienes se les pidió que se junten menos y en grupos reducidos. El virus todavía circula y los pasos en falso no dejan de ser una trampa permanente en tiempos en que cada uno, además de cuidarse, debe ser solidario con el de al lado.