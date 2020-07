Destino Maldonado: “Buscamos volver a generar esa ola de inmigración”

Hombre del sector inmobiliario, de la misma línea política que el actual presidente de la República, con un amplio conocimiento de la actividad turística de Punta del Este y del sector a nivel nacional, Rodrigo Blas se prepara para las elecciones que se llevarán a cabo el 27 de septiembre.

—Luego de haber llegado a ser uno de los diputados de su departamento, ¿por qué la intención de disputar la intendencia de Maldonado?

—Creo que es una intención válida, yo ya fui candidato en la elección pasada. Es la culminación de un proyecto departamental que se viene gestando desde hace diez años y que se busca cristalizar con obtener la intendencia de Maldonado para generar un desarrollo y una visión distinta hacia el futuro.

—¿Cómo y cuánto impacta dentro de su campaña la intención presidencial de flexibilizar la llegada de argentinos y extranjeros, no solo a invertir sino a vivir dentro de Punta del Este?

—Ese es un proyecto de Uruguay, que quiere crecer. Buscamos ser un lugar de residencia para el mundo. Es una estrategia global de crecimiento que tiene una tradición de seguridad jurídica, de amistad, de no discriminación. Nuestro país es naturalmente inmigrante, buscamos volver a generar esa ola de inmigración positiva a los efectos de poder seguir creciendo con la visión internacional que Uruguay ha tenido desde siempre.

Antes de asumir el gobierno, se elaboró una serie de planes para hacer más fácil venir a instalarse a nuestro país. Hoy aparece una situación nueva, que es el tema de la pandemia, que nos ha permitido tener un éxito en el manejo de la misma y Uruguay es un lugar sanitariamente querible. Hay una respuesta gubernamental y popular que nos ha permitido dar tranquilidad respecto de esta crisis y que podemos proyectar hacia cualquier otro tipo de problema sanitario que aparezca.

Uruguay, y en especial Maldonado, tienen las condiciones para recibir muchísima gente con su familia, con sus empresas, sus ideas, a los efectos de generar un crecimiento ordenado para nuestro país y nuestro departamento.

—¿Qué incentivos o propuestas macro maneja para atraer inversiones?

—En primer lugar, está lo que son las reglas de residencia fiscal y personal, que han sido flexibilizadas a nivel de lo que es Portugal en el mundo, por ejemplo, en lo que es facilitar todo lo que hace al traslado de una familia, de un proyecto de vida. Y, a la vez, las leyes de promoción de inversión que están vigentes en nuestro país, que se han ampliado con respecto a la construcción y a las inversiones en régimen de zona franca. Hay todo un panorama de flexi­bilidad tributaria, financiera y de requisitos personales y fiscales.

—El actual gobierno departamental en Maldonado también es del Partido Nacional, ¿qué propone de nuevo y en qué aspectos se diferencia con el ingeniero Antía, quien también se postula a la reelección?

—Hemos gobernado juntos, hay un tema generacional de la visión, una forma de administrar distinta en función de la modernidad del contacto que hoy es necesario con la gente, una visión más amplia de la búsqueda de desarrollos hacia adelante, una búsqueda de una gestión más eficiente y moderna.

Tenemos diferencias, y en ese sentido la gente tiene que optar si quiere seguir como viene o generar un paso adelante que nos permita afrontar un nuevo desafío con visiones distintas del manejo de lo público, de acompañamiento a la iniciativa privada y de búsqueda de soluciones permanentes y constantes para los distintos escollos que se van dando.

Los gobiernos de hoy tienen que tener la velocidad del mundo de hoy, si no, llegamos tarde, se pierden las oportunidades. Nuestro plan no está centrado en el caudillo, sino que es un plan de desarrollo equilibrado de la fuerza de gobierno.

El mundo de hoy no es para gobiernos unipersonales. Pasamos de los presidentes, de los intendentes, de los gobernadores sabelotodo a gente que se maneja en equipo. El coronavirus ha demostrado cuáles son las formas exitosas de gobierno. Aquellos que han utilizado el saber científico, la razonabilidad y los espacios técnicos de cada uno han tenido éxito.

—Además del sol y la playa, ¿qué otras propuestas atractivas manejan para el departamento de Maldonado?

—Queremos habilitar el desarrollo de una zona franca tecnológica, una zona franca de servicios en nuestra tierra, donde se puedan instalar en forma permanente y generar empleos. Eso, al aumentar nuestro número de pobladores, va a mejorar el mercado interno y la oferta durante todo el año en los espacios sociales, culturales y gastronómicos que la población reclama.

Promovemos la creación de un gran

shopping de nuestros productos y culturas entre Maldonado y San Carlos, que hemos llamado Mercado Agrícola del Sol, precisamente para atraer el sol que nos falta en los meses de invierno. Apoyamos el desarrollo cultural y comercial de nuestro departamento para generar actividades que hagan nuestra vida más parecida a las vidas que pueden tener en las ciudades del mundo hoy. Tenemos que dar un salto cualitativo para no ser solo sol y playa, y es lo que nos va a generar que nuestra gente pueda tener doce meses de sueldo.

En ese proyecto macro, de un desarrollo distinto del departamento apuntando a la reincidencia permanente y teniendo al turismo como una actividad central, creemos que Punta del Este puede pegar un gran giro.