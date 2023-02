El gobierno de Uruguay decretó la emergencia sanitaria por la gripe aviar

El día de ayer el gobierno uruguayo decidió decretar la emergencia sanitaria en todo el territorio luego del hallazgo del primer caso de Influenza Aviar H5 de alta patogenicidad en la historia del país. La noticia la confirmó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de una conferencia de prensa. De la misma formaron parte el ministro de la cartera Fernando Mattos; el subsecretario, Ignacio Buffa; el director general de los Servicios Ganaderos, Diego De Freitas; y la doctora Virginia Russi, experta del Ministerio. El propio Mattos aseguró que esperaban que esto sucediera, ya que “no es una sorpresa”.

Según se informó, la presencia de gripe aviar fue encontrada en cinco cisnes muertos en la laguna Garzón, gracias a un guardaparques del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. “Estamos frente a una circulación viral que fue contactada en Uruguay y que además es fruto de la coordinación entre los organismos. Se detectó en laguna Garzón, a través de un guardaparques. Eso habla de la coordinación entre distintos organismos del Estado”, explicaron al respecto. “El Ministerio viene generando una alerta creciente en vigilancia epidemiológica y el fruto es la coordinación de trabajo en distintos organismos para detectar la sintomatología que se confirmó en análisis de laboratorio”, agregó Mattos.

Es valioso mencionar que si bien los humanos pueden contagiarse, esto es muy poco frecuente, en tanto y en cuanto se tomen los recaudos necesarios. En lo que refiere al consumo de carne aviar y de huevos aseguraron que es seguro, ya que el virus se registró en aves silvestres y las granjas productivas tienen sistemas de bioseguridad para evitar el contacto de las aves ahí alojadas con la fauna silvestre. Además, los animales se encuentran constantemente monitoreados. Entre algunas de las nuevas medidas, Mattos señaló: “Se restringen movimientos de aves de traspatios y aves comerciales que no están monitoreadas por el ministerio a cargo. Las aves de traspatio deberán estar alojadas en instalaciones techadas y cerradas como dice el Manual de Gripe aviar, para que no estén en contacto con la fauna silvestre”. Además, quedan suspendidas las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar. En torno a la laguna Garzón se decidió establecer una vigilancia activa en un radio de cinco kilómetros. “Se inspeccionarán establecimientos y granjas productivas para ver cuál es la situación y de ahí, poder tomar otras medidas”, mencionó por su lado De Freitas.

A la hora de hacer referencia al impacto económico de esta medida, el jefe de la cartera indicó que no afectará al comercio: “No tiene ninguna consecuencia desde el punto de vista comercial. No se cierran los mercados por la presencia de la enfermedad, porque no hay transmisión por la vía de los alimentos”.

De cara al futuro, en la conferencia de prensa se subrayó: “Se convocará a una reunión los primeros días de marzo a nivel del Consejo de ministros, que será en Montevideo, para tratar sequía y gripe aviar, especialmente a países de gran producción como Brasil y Argentina”.

A su vez, la especialista Russi recordó los pasos a seguir para evitar cualquier problema venidero: “El virus se transmite por secreción nasal y agua y luego tiene un componente nervioso. Frente a la sospecha hay que actuar rápido. No tocar aves silvestres al encontrarlas muertas. No es una zoonosis de gran impacto este tipo de virus, pero éstos pueden mutar y cambiar el comportamiento. Lo importante desde el punto de vista de salud pública es no tener contacto con las aves enfermas”. “A nivel de criadero y aves de traspatio, como síntomas de gripe aviar, el ave puede verse deprimida, no come, ni toma agua o directamente aparece muerta. Cualquier signo respiratorio, digestivo o nervioso hay que llamar al ministerio o al veterinario particular que trabaja en el criadero. La alerta tiene que ser temprana”, sumó.