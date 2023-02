Se declaró la emergencia sanitaria animal al detectarse el primer caso de gripe aviar en Uruguay

En las últimas horas detectaron el primer caso de gripe aviar en Uruguay, por lo que el ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró la emergencia sanitaria animal en todo el país. El primer contagio fue hallado en un cisne.

"Hay una realidad que es la presencia de la circulación viral en la región. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder evitar las consecuencias en la economía", indicó el ministro Mattos.

Y agregó, "Europa y EEUU están muy afectadas por la cantidad de casos de gripe aviar".

Además, detalló que no hay riesgo de contagios a través de los alimentos tanto para animales como para las personas. "No hay transmisión por la vía de los alimentos. El consumo de carne de ave, huevos u otro producto avícola es absolutamente seguro y no hay transmisión de la enfermedad a través de esta vía"

Por su parte, el ministerio de Salud uruguayo indicó cual es la principal alerta para evitar más contagios en la región y así, evitar la propagación de la enfermedad. "a principal medida de prevención que hay que tomar es la de no entrar en contacto directo con ningún ave muerta y en caso de encontrar alguna, reportarlo a la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP".

Según indicaron las autoridades, en las últimas horas se confirmó el caso de Gripe Aviar en Jujuy. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo hará formal el anuncio de medidas preventivas.