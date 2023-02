¡Uruguayo, uruguayo!

Ahora toma mate más tranquilo. Mauro Méndez, delantero de Estudiantes y encargado de abrir el partido en cancha de Quilmes en lo que significó el triunfo 3 a 0 frente a Independiente de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina, anotó su primer gol con la camiseta del Pincha y, como se dice en la jerga futbolera, se sacó la mufa. El uruguayo, que el miércoles recibió su primera, aunque mínima como dice él mismo, ovación, atendió al diario Hoy para expresar sus sensaciones tras sacarse una mochila tan pesada como la que tiene un delantero cuando no marca goles.

—¿Qué sensaciones tenés después de marcar tu primer gol con la camiseta del Pincha?

—Gracias a Dios se dio. Lo venía buscando mucho y por suerte se cortó esta mala racha. Son esas rachas que pasan, que tienen los delanteros. A veces estás totalmente negado con el gol. Tuve charlas con Mauro Boselli y me contó que él las pasó mil veces, Abel (Balbo) me dijo lo mismo, que esté tranquilo, que no me desespere porque el gol iba a llegar y por suerte llegó en Copa Argentina.

—¿Cómo trabajaste la frustración tras aquella jugada en los cuartos de final de Libertadores?

—Fue bastante complicado, duro, después de ese partido estuve varias noches sin dormir, pero lo que nunca hice fue dejar de confiar en mí, en uno mismo, en que estaba haciendo las cosas bien pero no estaba terminando de buena manera. Generaba muchas chances y no podía concretarlas, también me afectaron un poco las críticas porque uno ve esas cosas, mismo la familia y a veces es doloroso.

—¿Es cierto que Mauro Boselli te regaló sus botines para que cortes la mala racha?

—Si, la verdad que fue un gesto tremendo de parte de él, yo la verdad que lo aprecio mucho, me pego mucho a él, intento aprender todo lo que puedo. Me regaló esos botines y me dijo que esos iban a ser para destaparme y bueno, así se dio. Me los dio la semana previa con Arsenal, pero el arquero me sacó una pelota tremenda y el me dijo que el siguiente partido la iba a meter y por suerte pude hacerlo.

—¿Cómo es este inicio de año con la incorporación de Balbo como DT y cuál es su idea de juego?

—Es todo muy positivo hasta ahora en cuanto a la forma de trabajo. Hasta ahora no se venían dando los resultados como esperábamos pero la idea está clara. Todo lo que transmite y quiere que hagamos nosotros dentro de juego es muy claro. A veces es cuestión de suerte o pulir detalles para que se terminen dando las cosas dentro del campo de juego.

—¿Qué significa tener en el plantel jugadores de la calidad de Sosa, Boselli, Carrillo, Ascacibar, Piatti, etc.?

—Es un placer entrenar todos los días con ellos. Se aprende muchísimo, desde lo deportivo a lo profesional, cómo entrenan, de los cuidados personales y muchas cosas más. Nosotros los más jóvenes nos acercamos mucho a ellos para aprender y si Dios quiere seguir sus pasos.

—¿Cómo ves el próximo partido frente a Lanús?

—Es un muy buen equipo que le tocó ganar estos dos primeros partidos, pero creo que nosotros al ser locales tenemos que sacar esa ventaja y empezar a aprovechar del apoyo de nuestra gente, que quede el arco en cero y tener la posibilidad de marcar algún gol.

—Se van a reencontrar con Leandro Díaz, ¿cómo lo van a marcar?

—Uh, dejá (entre risas), el Loco (por Díaz) es una bestia. La verdad que cuando compartí con él el año pasado no podía creer lo buen jugador que es. Por eso va a ser un dolor de cabeza enfrentarlo y tenerlo como rival porque es muy bueno de verdad. Tiene muchas cualidades que espero que las podamos resolver de la mejor manera.

—¿Cómo viviste la ovación que recibiste en el partido por Copa Argentina?

—Una locura, la verdad que eso me da una alegría tremenda. Apenas escuché ese “uruguayo, uruguayo” se me erizó la piel. Aunque fue mínimo, para mí es importante tener el apoyo de los hinchas.