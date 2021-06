“Entendemos a los puertos de la región como puertos complementarios”

El puerto de Montevideo, para no-sotros y para este gobierno, es el puerto de aguas profundas. Estamos yendo hacia una profundidad de 13 metros con la aspiración de poder lograr los 14 a la brevedad, que para nosotros nos va a posicionar de una muy buena manera”, le expresó a diario Hoy Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay.



Al respecto, el funcionario, quien asumió el cargo a fines de marzo del 2020, explicó que se trata de un puerto que posee múltiples actividades. “Tenemos una terminal especializada en contenedores, una terminal especializada en celulosa, una terminal especializada en graneles que ya está operando y que ahora está llevando adelante una obra de ampliación que consiste en un nuevo muelle de 14 metros de profundidad. Estamos en el proceso de construcción de una terminal pesquera, culminando un pliego para hacer un llamado para una concesión sobre ese puerto y después tenemos los muelles públicos que llevan adelante distintas actividades”, agregó.



Sobre el avance en el proyecto de dragar el puerto de Montevideo a 14 metros, manifestó: “Tenemos la autorización de la Comisión Administradora del río Uruguay sobre los 13 metros. El proyecto ejecutivo de los 14 metros ya lo estamos terminando, lo vamos a presentar a la brevedad y entendemos que no debería de existir ningún obstáculo para que la autoridad argentina tome conocimiento y no oponga ninguna observación. Somos muy optimistas en que una vez presentado rápidamente pueda ser aprobado y el proyecto ejecutivo pueda ser llevado a la práctica”.



Curbelo le confirmó a este multimedio que en los próximos días harán una presentación ante la cancillería uruguaya, que es la institución que comenzará con los trámites. Luego se presentará en la Comisión Administradora del río de La Plata para notificar a la delegación argentina.



“Nosotros somos muy respetuosos con la soberanía de nuestros hermanos argentinos y con las decisiones que se puedan tomar. Tenemos una enorme disposición para trabajar en forma conjunta. Tenemos que entender que somos puertos complementarios, que podemos trabajar en forma conjunta, que el crecimiento es el crecimiento de la región. Si crece un puerto no es en detrimento de otro, sino que hace crecer a la región. Nos tenemos que ver de esa manera”, señaló.

“Auditoría externa”



En relación sobre el pedido de una “auditoría externa” sobre “la administración de los muelles públicos” del puerto de Montevideo desde 2001 hasta la fecha, el funcionario sostuvo que “el sentido de todo esto es un mejor funcionamiento y lograr el objetivo de ser un puerto mayor eficiente y más competitivo. A partir de un petitorio realizado por el vicepresidente de la ANP, el cual propuso que se analizara el funcionamiento y la utilización de las áreas públicas en el pasado para entender distintas situaciones que existieron y por qué se tomaron esas decisiones”.



La empresa belga Katoen Natie es la propietaria en un 80 por ciento de la Terminal Cuenca del Plata y la única especializada en movimiento de contenedores del puerto.



“Hemos resuelto la prórroga de la concesión de la terminal especializada en contenedores por un lapso de 50 años que en definitiva es cumplir con la normativa vigente y apostar al puerto del futuro. Por eso estamos hablando también de los 14 metros, de la mayor inversión en la historia del puerto de Uruguay. Una inversión de 450 millones de dólares que va a generar una ampliación del área en 22 hectáreas, que va a significar ocho grúas pórticos, cuatro puestos de atraque y nosotros entendemos que va a posicionar al puerto de Montevideo”, concluyó.