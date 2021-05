La Armada continúa en alerta por la presencia de buques chinos próximos a la frontera marítima

En estado de alerta. Una patrulla de la Armada Nacional detectó buques de procedencia china, en su mayoría pescando calamar. Diario Hoy dialogó con Pablo González, jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Armada Nacional de Uruguay, quien se refirió al operativo y al papel de las fuerzas de seguridad ante estos casos que no son nuevos, pero que se repiten con frecuencia por la ardua tarea de poder llevar un control estricto.



“Esto fue el 12 de mayo en la noche. Una aeronave de la aviación naval fue en una patrulla programada hasta las 400 millas al este de Punta del Este. Primero, para hacer una patrulla en la Zona Económica Exclusiva que va hasta las 200 millas. Y después tenemos la zona de la plataforma, que es hasta las 350. Se hizo la patrulla para hacer un paneo de la situación de lo que ha estado muy de moda este año que es el tema flotas pesqueras chinas”, le manifestó González a este multimedio.



Sobre los operativos de control, el profesional hizo hincapié en una de las premisas fundamentales, que es el sondeo continuo desde la costa al avión, es decir, mantener siempre la posición de la aeronave.



“Y el avión ahí va mandando los datos de lo que detecta en el radar y en forma visual. También identifica qué tipo de barcos, la nacionalidad, qué pesca realizan. Eso se ve de acuerdo a la velocidad de cada buque. Las luces muchas veces determinan que la mayoría son calamareros, son barcos muy iluminados”, detalló.



Al respecto, González expresó: “Tenemos la certeza que estaban lejos de la costa, más de 200 millas desde el límite de la Zona Económica Exclusiva. Estamos hablando de 350 kilómetros aproximadamente. Podemos estar hablando de unos 15 (barcos).

La idea es mantener ese paneo porque nos interesa. No podemos prohibir que se realice esa actividad, pero nos interesa que no se aproximen mucho porque está el riesgo de que, si la aproximación es muy cerca del límite lateral, corrés el riesgo de que entren buscando la pesca”.



En relación al control de las aguas, González marcó que se han detectado también buques brasileros en aguas uruguayas. “Es bastante común que ingresen por la cercanía que tiene Brasil y Uruguay. Muchas veces, continuando con la pesca, se meten a aguas nuestras”, especificó.



Sobre la manera de responder ante estos casos, el integrante de la fuerza contó que se sigue haciendo lo que se llama “control de aguas jurisdiccionales”. “Tenemos un buque en La Paloma que hace esas patrullas para que justamente eso no suceda. Tenemos buques y aeronaves para controlarlo. Es un trabajo arduo, continuo y que requiere mucho mantenimiento”, concluyó.